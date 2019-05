All Star Banjarmasin, 'Komunitas' Mantan Barito Putera dan Peseban, Bermain Sambil Menghibur

All Star Banjarmasin, Banjarmasin Post Edisi 9 Maret 2019 halaman 18

BANJARMASINPOST.CO.ID - RABU sore awal Mei lalu, ada kemeriahan kecil di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Di lapangan, tersaji pertandingan sepak bola yang tak biasa.

Disebut begitu, karena satu tim pemainnya berusia tua dan beberapa di antaranya cukup familiar. Sedangkan tim lawan terdiri atas pemain berumur dan remaja. Bahkan ada satu pejabat, Bupati Tanahlaut, H Sukamta.

Itulah pertandingan persahabatan antara All Star Banjarmasin yang diperkuat mantan pemain Barito Putera dan Peseban Banjarmasin, melawan Tala All Star plus pemain junior Persala.

Para pesepak bola gaek; Husayn Mugni dan Irvan Nasution diposisi kiper, Sugeng, Riduan 'Ulin' Sirait, Marjono, Abu Nawas, Edo, Ferly La'ala, Aspianoor, Frans Sinatra, Ali Lisahohet, Jusub Luluporo, Sir Yusuf Huwae, Edy, Adi Siswanto dan yang tertua H Enong, penuh semangat memperkuat All Star Banjarmasin.

Meski rata-rata umur hampir setengah abad, namun performa saat mereka memperkuat Barito Putera dulu, belum hilang sepenuhnya.

Permainan melalui operan bola panjang disudahi penyelesaian akhir masih efektif. Walaupun kelincahan telah menurun dan beberapan pemain perutnya agak membuncit.

Pada laga persahabatan itu, Barito Putera legend menang 5-1. Dua gol masing-masing dicetak Jusub Luluporo dan striker Abu Nawas. Satu gol tambahan dibikin Aspianoor. Hasil pertandingan bukanlah tujuan, melainkan silaturahmi yang utama. Begitulah pedoman mereka.

Kepada BPost, Jusub Luluporo menuturkan, tim all star sudah lama ada dan cukup sering melakoni tanding persahabatan.

"Kalau latihan rutin, kami tiap Sabtu main di Lapangan Kayu Tangi (Banjarmasin). Tetapi jumlah pemain yang hadir tidak sebanyak ini," ujar mantan bek kiri dan striker Barito Putera itu. Penyebabnya, banyak pemain yang berdomisili di luar Banjarmasin. Ada yang di Banjarbaru, Martapura dan hulu siang terutama Barabai.

Jusub mengatakan, silaturahmi tidak hanya terjalin di lapangan hijau. Ada kalanya mereka berkumpul di tempat berbeda. "Misalnya di resepsi perkawinan rekan atau kenalan," sebutnya.

