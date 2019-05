All Star Futsal Kalsel, Semangat Ladeni Tim Paman Birin All Star, Fokus Ikut Futsal Gembira

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - TAK hanya di sepak bola, futsal pun menampung mantan pemain yang kini sudah berumur untuk bergabung ke dalam tim All Star Futsal Kalsel. Tim ini beberapa kali melawan skuat Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang bernama Paman Birin All Star.

Motor All Star Futsal Kalsel, Yuyu Rahmad Mulyana mengatakan, tim itu terbentuk karena sama-sama ingin menyalurkan hobi mengolah si kulit bundar.

"Kalau ikut kejuaraan kan tidak bisa lagi karena faktor usia dan stamina. Jadinya ya ikut futsal gembira saja," ujar Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel itu kepada BPost.

Adapun para pemainnya mulai dari Yuyu sendiri, pelatih tim futsal Banua, Edy ‘Pep’ Susanto,

mantan petinju Antonius Jhoni, hingga eks Peseban Mulyani serta legenda Barito Putera, Riduan ‘Ulin’ Sirait. "Ada juga dari perwakilan PWI Kalsel dan ASN Dispora," tambah Yuyu.

Sejauh ini, All Star Futsal Kalsel beberapa kali latih tanding lawan Paman Birin All Star yang dimotori Gubernur Sahbirin Noor dan Danrem 101/Antasari Kolonel Inf M Syech Ismed.

Yuyu mengaku All Star Futsal Kalsel selalu bersemangat menghadapi Paman Birin All star karena Gubenur Sahbirin main penuh semangat dan tampil all out untuk merebut kemenangan.

"Motivasi beliau bermain bagus dan berjuang keras agar menjadi teladan dan motivasi bagi kawan satu tim," tutur Yuyu.

Selain futsal, ada juga tim All Star Voli Kalsel yang dibentuk sejak lama. Tim itu terdiri atas beberapa pemain senior eks pemain voli Banua dan juga ikut meramaikan event voli sebagai tim untuk menghibur. (arl)