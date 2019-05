Bukan Ahmad Dhani Atau Irwan Mussry, Maia Estianty Ucapkan Selamat Ultah ke Gading Marten & Pria Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Ahmad Dhani Atau Irwan Mussry, Maia Estianty Malah Ucapkan Selamat Ultah ke Gading Marten dan Sosok Ini

Saat Gading Marten merayakan ulang tahun ke-37 pada Rabu (8/5/2019), istri Irwan Mussry yakni Maia Estianty pun turut mengucapkan selamat. Selain itu, mantan istri Ahmad Dhani itupun mengucapkan ke sosok pria lain

Sebagai sahabat Gading Marten, istri Irwan Mussry yakni Maia Estianty pun turut mengucapkan selamat ulang tahun pada Gading Marten.

Istri Irwan Mussry, Maia Estianty juga tak lupa berdoa dan mengucapkan harapan baik untuk Gading yang bertambah usia.

Istri Irwan Mussry ini berdoa agar Gading selalu sehat dan semoga lekas mendapat pasangan hidup lagi.

Maia Estianty juga berpesan agar Gading menjadi ayah yang baik untuk Gempita.

Happy Birthday Papa Gempi, @gadiiing ... wish you all the best,

Selalu happy and cepet dapet jodoh lagi, jadi Papa yang baik buat Gempi....

#semakintuasemakinbahagia #maiaestianty #diarymaia #gadingmartin #birthdayboy #photo by : @momophotography88

