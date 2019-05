Chelsea vs Frankfurt Semifinal Liga Europa Live di MNCTV

Siaran langsung Chelsea Vs Frankfurt di leg kedua semifinal Liga Europa 2018/2019 akan disiarkan langsung dan live streaming MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming MNC TV! Siaran Langsung Chelsea Vs Frankfurt di Semifinal Liga Europa Jam 02.00 WIB

Pertandingan Chelsea Vs Frankfurt akan disiarkan langsung dan live streaming MNC TV pada Jumat (10/5/2019) dinihari.

Live streaming Chelsea Vs Frankfurt via live streaming MNC TV bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now.

Laga Chelsea Vs Frankfurt dijadwalkan dihelat di Stadion Stamford Bridge mulai pukul 02.00 WIB.

Hanya bermain imbang 1-1 pada partai pertama semifinal Liga Europa kontra Eintracht Frankfurt, Chelsea punya keuntungan satu gol tandang jelang laga kedua.

Meskipun memiliki tabungan gol tandang, Chelsea diprediksi tak bakal mengendurkan serangan.

Di sisi lain, sang lawan, Eintracht Frankfurt, tak bakal menyerah meski peluang mereka untuk melangkah ke partai final yang bakal diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, menipis.

Lantaran hal tersebut, dalam partai yang akan dihelat di Stadion Stamford Bridge, Kamis (8/5/2019) atau Jumat dini hari WIB, pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, diprediksi bakal memaksimalkan pemain yang ada guna meraih hasil terbaik.

Menggunakan formasi 4-3-3, Sarri dipastikan bakal menurunkan penjaga gawang asal Spanyol, Kepa Arrizabalaga, guna menahan serbuan barisan depan Frankfurt yang dipimpin Luka Jovic.