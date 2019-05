Naik Sejak Awal 2019, Ternyata Harga Bawang Putih di Kota Banjarmasin Sudah Tiga Kali Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki awal Ramadhan 2019, di Banjarmasin, harga bawang putih terpantau mengalami lonjakan drastis dari sekitar Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 70 ribu per kg.

“Pada hari pertama Ramadan, harga bawang putih sempat menyentuh Rp 70 ribu per kilogram. Kemudian berangsur turun. Saat ini saya menjual bawang putih Rp 60 ribu per kilo. Sedangkan bawang merah Rp 25 ribu per kilo. Bawang merah saya beli Rp 20 ribu dari distributor di Pasar Harum Manis," kata pedagang bawang di Pasar Sentra Antasari, Tiani.

Melambungnya harga bawang putih di tingkat distributor atau agen, menurut Tiani, terjadi sejak awal 2019.

Beranjak ke lapak lainnya di Pasar Antasari, terdapat sedikit perbedaan harga. Hj Misrati yang juga berdagang bawang, menawarkan harga lebih murah.

"Saya beli dari agen bawang di Pasar Harum Manis seharga Rp 40.000 per kilogram dan dijual seharga Rp 50.000 per kilogram. Harga sudah mengalami tiga kali penurunan harga di tingkat agen karena stok mulai berdatangan," paparnya.

Tikno, karyawan sebuah agen bawang putih di Pasar Lima Banjarmasin, mengatakan sempat melambungnya harga karena pasokan terhenti. "Kami sempat kosong seminggu lebih. Hanya beberapa agen yang menjual. Baru Selasa tadi datang dari Surabaya. Kami jual Rp 33 ribu per kilogram,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa agen ada yang menjual Rp34 ribu hingga Rp35 ribu. Mereka tak berani menjual tinggi karena ada pengawasan dari dinas perdagangan.

Minta Bawang Putih Impor

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani mengatakan saat ini harga bawang putih di pasaran tembus Rp 60.000 per kilogram. Padahal biasanya Rp 20 ribu-Rp 25 ribu per kilogram.

“Naiknya bawang putih ini menjadi perhatian kami karena merupakan salah satu bahan pokokmasyarakat, terutama Ramadan ini,” ujarnya.