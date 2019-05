BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi Tak Terduga Maia Estianty Saat Ditanya di Ultah Gading Marten yang Dihadiri Gempita

Pada Rabu, (9/5/2019) Maia Estianty membagikan foto dirinya dengan Gading Marten dan juga Gempita di Instagramnya.

Bukan tanpa alasan Maia Estianty mengunggah foto Gading kemarin.

Saat itu, Gading Marten merayakan ulang tahun ke-37 dan istri Irwan Mussry itu pun turut mengucapkan selamat.

Sebagai sahabat Gading Marten, Maia Estianty juga tak lupa berdoa dan mengucapkan harapan baik untuk Gading yang bertambah usia.

Istri Irwan Mussry ini berdoa agar Gading selalu sehat dan semoga lekas mendapat pasangan hidup lagi.

Maia Estianty juga berpesan agar Gading menjadi ayah yang baik untuk Gempita.

Happy Birthday Papa Gempi, @gadiiing ... wish you all the best,

Selalu happy and cepet dapet jodoh lagi, jadi Papa yang baik buat Gempi....

#semakintuasemakinbahagia #maiaestianty #diarymaia #gadingmartin #birthdayboy #photo by : @momophotography88