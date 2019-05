Saksikan siaran langsung Valencia vs Arsenal di leg kedua semifinal Liga Europa 2018/2019 Jumat (10/5/2019) dinihari via live streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - VIDEO Live streaming RCTI Valencia vs Arsenal di Leg 2 Semifinal Liga Europa Mulai Jam 02.00 WIB

Pertandingan Valencia vs Arsenal akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI pada Jumat (10/5/2019) dinihari.

Live streaming Valencia vs Arsenal via live streaming RCTI bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now.

Laga Valencia vs Arsenal dijadwalkan dihelat di Stadion Anfield mulai pukul 02.00 WIB.

Menang 3-1 atas Valencia pada partai pertama, Arsenal seolah menjejakkan satu kaki di partai final Liga Europa musim 2018-2019.

Namun, The Gunners patut mewaspadai ancaman yang bakal dihadirkan sang lawan yang pada partai pertama meyimpan tabungan satu gol tandang.

Lantaran hal tersebut, dalam partai yang bakal digelar di Stadion Mestalla, Kamis (8/5/2019) atau Jumat dini hari WIB, Unai Emery diprediksi bakal tetap menurunkan susunan pemain terbaiknya.

Diprediksi memasang formasi 3-4-1-2, Emery bakal menurunkan penjaga gawang kawakan, Petr Cech, yang sejauh ini tampil cukup apik mengantar pasukan Meriam London melaju hingga semifinal.

Penjaga gawang asal Republik Ceska tersebut bakal dibantu tiga bek, yaitu Sokratis Papastathopoulos, Laurent Koscielny, dan Nacho Monreal yang bakal menahan serbuan penyerang Valencia.