Balasan Menohok Maia Estianty Saat Istri Irwan Mussry Foto Bareng Gading Marten di Momen Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Balasan menohok Maia Estianty yang disebut ubanan saat istri Irwan Mussry itu memposting foto ulang tahun Gading Marten.

Sorotan rambut beruban Maia Estianty muncul saat istri dari pengusaha Irwan Mussry itu pamer foto bareng Gading Marten yang rayakan ultahnya.

Menariknya, Maia Estianty tidak malu mengaku rambutnya sudah banyak beruban ketika disentil netizen.

Pengakuan itu datang sendiri dari Maia di Instagram. Awalnya, Maia hanya mengunggah foto dirinya bersama Gading Marten dan putrinya, Gempi.

"Happy Birthday Papa Gempi, @gadiiing ... wish you all the best, selalu happy and cepet dapet jodoh lagi, jadi Papa yang baik buat Gempi....," tulis Maia mengucapkan ulang tahun pada Gading.

Rupanya netizen salah fokus pada rambut Maia. Seorang netizen bertanya kepada ibu tiga anak itu perihal beberapa helai rambut Maia Estianty yang dianggapnya mengkilap.

"Mau nanya bunda ubanan kah sepertinya ada yang mengkilap," tanya netizen tersebut. Maia pun hanya menjawab singkat komentarnya, "Banyak."

Komentar Maia Estianty soal ubanan (instagram @maiaestiantyreal)

Melihat balasan komentar dari Maia, netizen malah memujinya karena berani jujur dengan perubahan pada rambutnya.

"Iya kayaknya tapi cantik nya luarrrr biasa ya... Salutttt," komentar salah satu netizen.

"Tak apeu, Bun.. ubanan jga tak akan mengurangi kecantikan Bundaa," tambah yang lain.