Berbuka Puasa di Grand Dafam Q Hotel dengan Latar Pemandangan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Memasuki puasa ke 6, rumah makan atau restoran kian ramai diserbu oleh masyarakat yang ingin berbuka puasa bersama dengan kolega atau dengan orang tercinta.

Bagi yang sudah bosan dengan tempat makan yang biasa saja, bisa datang ke Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

Berada di atas mal terbesar di Banjarbaru, tentu Grand Dafam Q Hotel memiliki view yang luar biasa mengingat Grand Dafam Q Hotel adalah building paling tinggi di Banjarbaru.

Menyajikan buka puasa bersama dengan suasana sunset dan indahnya panorama kota membuat banyak dari masyarakat memilih untuk berbuka puasa di Hotel Syariah ini.

“Di set up di Pooldeck Grand Dafam Q Hotel, sejak puasa pertama Alhamdulillah sudah ramai,” ucap Bebep Hikmawan selaku FB Manager.

Dengan menu yang beraneka ragam dan konsep all you can eat tentu saja membuat masyarakat tertarik, ditambah dengan suasana sunset menjelang buka puasa yang terlihat jelas dari Pooldeck Grand Dafam Q Hotel.

Menu yang disediakan ada harmony Iftar Rp 110.000 makanannya aneka sate, aneka grill, buffet, live stall (bakso, mie ayam, lontong sayur, batagor), dessert dan tajil, dan aneka sambal.

“Bagi tamu yang buka puasa dan setelah itu mau taraweh, tinggal ke masjid Nurul Jannah aja udah gak perlu keluar hotel”, tambahnya.

Ta’jil yang disiapkan pun sangat banyak dan lengkap sehingga tamu yang berbuka puasa di Grand Dafam Q Hotel tidak perlu mampir dulu untuk membeli ta’jil.

Selain suasana yang nyaman dan makananya yang lengkap, bagi tamu yang datang untuk berbuka puasa di Grand Dafam Q Hotel akan disambut dengan lantunan ayat suci AlQuran oleh karyawan sehingga suasana religi akan sangat terasa.

“Puasa bisa dimana saja, buka puasanya harus di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru. Yang belum tau mau buka puasa dimana, datang langsung kesini dan nikmati sunset dengan makanan yang luar biasa”, ujar Muh. Roy Amazon selaku General Manager.

Untuk reservasi dan informasi bisa menghubungi nomer 0511 477 0099 atau 0813 5193 8908.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)