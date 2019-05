Darah Keluar dari Batang Pohon Bekas Tebangan, Kok Bisa ya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Believe or not. Percaya atau tidak. Tapi tentunya sebagai umat beragama memang kita harus mempercayai adanya beberapa alam di semesta ini, seperti halnya alam gaib dengan segala fenomenanya.

Hanya saja kita harus dan wajib tunduk pada Tuhan, bukan tunduk kepada sesama mahluk ciptaan-Nya.

Terkait fenomena alam gaib adalah ternyata beberapa jenis pohon menjadi hunian dan persinggahan mahluk gaib atau astral tak kasat mata.

Banyak pesan orangtua dulu tentang hal gaib tersebut, seperti diutarakan Ismail warga Banjarbaru yang masih ingat pesan bernada pepadah dan pantangan itu.

"Hindari berjalan di bawah pohon-pohon pada malam hari. Namun jika terpaksa melalui pohon-pohon tersebut, baca doa, agar terhindar dari gangguan mahluk halus," ungkapnya.

Selain itu jangan sembarang buang air di dekat pohon. Kalau menebang harus permisi dan sebagainya.

Muhammad Khairuddin alias Bang Muhammad, praktisi supranatural di Banjarmasin, menjelaskan, salah satu bukti adanya mahluk halus di pohon, dulu sering orang menaruh sesaji di bawah pohon.

"Misal pohon beringin tua, ada orang taruh makanan dan minunan sebagai sesaji, juga bakar kemenyan. Itu karena orang itu percaya bahwa pohon tersebut ada penunggunya," ungkapnya.

Pengalaman Bang Muhammad, yang juga sering diminta bantuan orang untuk mengatasi hal-hal berbau gaib, ia pernah menemui dua kasus penebang pohon meninggal saat dan usai menebang.

"Masih di kawasan Banjarmasin, saya diminta orang untuk mendatangi lokasi suatu bangunan yang di situ ada bekas tebangan pohon beringin. Ternyata batang bekas tebangan mengeluarkan darah," tuturnya.