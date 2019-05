Mulan Jameela Ungkap Ketakutan Ahmad Dhani Hingga Ragukan Kesetiannya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Mulan Jameela diduga ungkap Ahmad Dhani meragukan kesetiannya sebagai istri.

Ahmad Dhani yang saat ini mendekam di balik jeruji besi diduga mengungkapkan ketakutannya hingga diduga membuat Mulan Jameela bimbang.

Tidak diketahui alasan ketakutan Ahmad Dhani yang diungkap pada Mulan Jameela.

Hal ini terungkap dalam insta story akun instagram pribadi mantan teman duet Maia Estianty ini.

Awalnya, Mulan Jameela mengunggah lagu berjudul I'll Always Love You dari Michael Johson.

Mulan kemudian menuliskan sosok laki-laki yang menyanyikan lagu tersebut untuknya.

Namun juga meragukan akan kesetiannya dan takut akan meninggalkannya.

Tidak disebutkan siapakah sosok pria tersebut, namun diduga adalah sosok suaminya, Ahmad Dhani.

"He sang this song for me...

This morning...