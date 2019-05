Link Live Streaming TVRI Garuda Select Vs Chelsea U-16 di Inggris Mulai Jam 17.00 Wib

Link Live Streaming TVRI Garuda Select Vs Chelsea U-16 di Inggris dapat diakses Mulai Jam 17.00 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Chelsea U-16 dalam laga uji coba di Inggris pada Sabtu (11/5/2019)

Live Streaming Garuda Select Vs Chelsea U-16 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)



Live streaming my supersoccer.tv dan TVRI Garuda Select Vs Chelsea U-16 dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB.

Tim Garuda Select akan menjalani laga terakhir di Inggirs dengan melawan salah satu tim akademi klub elite Premier League.

Sudah 16 laga dijalani Garuda Select selama mereka menjalani program di Inggris.

Baca: Hasil Akhir Garuda Select vs Chelsea U-16 : Skor Akhir 2-7, Sutan Zico Cetak Gol

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming TVRI Garuda Select Vs Chelsea U-16 di Inggris via Supersoccer.TV

Baca: Jadwal Siaran Langsung MotoGP Prancis 2019 Sirkuit Le Mans via Live Trans7

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Liverpool vs Wolves, Man City vs Brighton Live MNC TV

Selama menjalani program di Inggris, tim Garuda Select ditangani oleh pelatih yang merupakan mantan pemain Premier League seperti Dennis Wise dan Des Walker.

Sudah empat bulan lebih Garuda Select menjalani program di Inggris.

Pada Sabtu (11/5/2019), Garuda Select akan menjalani laga pamungkas melawan tim U-16 Chelsea.

Laga tersebut dapat disaksikan secara live streaming di superoccer.tv .

Garuda Select bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, setelah itu kalah 0-4 dari Bolton Wanderers U-18, dan tumbang 2-7 dari Arsenal U-16.