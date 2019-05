Apakah Jentikan Thanos Akan Lahirkan Mutan? ini Jawaban Penulis Avengers: Endgame

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jentikan Thanos disebut akan melahirkan mutan, benarkah Avenger: Endgames akan terhubung dengan X-Man atau Fantastic Four? Teori itu muncul setelah Spider-Man: Far From Home memperkenalkan multiverse akibat 'jentikan Infinity Stones' lewat teaser terbaru.

Teori itu menyebutkan kemungkinan terciptanya mutan setelah terjadi lonjakan radiasi Gamma dari jentikan Infinity Stones itu.

Penulis naskah Avengers: Endgame, Christopher Markus dan Stephen McFeely, kemudian berbicara tentang potensi Infinity Gauntlet menjadi sumber penciptaan mutan dalam film MCU masa depan yang mengarah pada X-Men.

"Apa pun itu mungkin, tetapi saya tidak (tahu) apakah kalian memerlukannya. Mutasi genetik adalah mutasi genetik. Itu terjadi begitu saja. Mungkin mereka sudah ada di luar sana," kata Markus kepada The Hollywood Reporter, baru-baru ini.

Para penulis mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui tentang 'jentikan' yang merobek semesta hingga menciptakan multiverse di Spider-Man: Far From Home.

Sehingga mereka tidak yakin itu juga akan berfungsi sebagai kelahiran ras mutan.

"Saya berpikir bahwa setiap kali Kevin Feige (Presiden Marvel Studios) memutuskan untuk memfilmkan X-Men atau Fantastic Four, itu tidak akan seperti yang kalian pikirkan akan terjadi. Saya rasa dia akan memiliki versi yang sangat pintar untuk itu," ucap McFeely menambahkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penulis Avengers: Endgame Jawab Kemungkinan Jentikan Infinity Stones Lahirkan Mutan"