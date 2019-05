Jadwal Liga Inggris Minggu (12/5/2019) Jam 21.00 WIB, Man City atau Liverpool yang Juara? Ayo Tebak!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ke-38 Premier League akan berlangsung serentak pada Minggu (12/5/2019) pukul 21.00 WIB. Siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris musim ini, Manchester City atau Liverpool?

Manchester City saat ini memimpin klasemen Liga Inggris dengan 95 poin dari 37 laga, unggul satu angka atas Liverpool.

Pada pekan ke-38, Man City akan bertandang ke markas Brighton & Hove Albion, sedangkan Liverpool menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Anfield.

"Kami harus percaya diri menghadapi pertandingan akhir pekan ini melawan Wolves," kata Juergen Klopp, pelatih Liverpool, seperti dikutip dari BBC Sport.

Pelatih Man City, Pep Guardiola, juga tak mau timnya lengah dalam laga pamungkas.

"Kami akan bermain dengan mentalitas yang terjaga karena akan menjadi laga berat," ucap pelatih asal Spanyol itu.

Kemenangan akan membuat Man City mempertahankan gelar juara yang diraihnya musim lalu.

Akan tetapi, jika Man City gagal meraih poin penuh melawan Brighton dan Wolves kalah di Anfield, maka Liverpool yang akan mengakhiri puasa gelar.

Jadwal Liga Inggris dan jadwal siaran langsung, pekan ke-38 Premier League, Minggu (12/5/2019):

Brighton & Hove Albion vs Manchester City - bein Sports 3, MNC TV, 21.00 WIB

Burnley vs Arsenal

Crystal Palace vs Bournemouth

Fulham vs Newcastle United

Leicester City vs Chelsea

Liverpool vs Wolverhampton Wanderers - bein Sports 1, 21.00 WIB

Manchester United vs Cardiff City -bein Sports 2, 21.00 WIB

Southampton vs Huddersfield Town

Tottenham Hotspur vs Everton

Watford vs West Ham United

