Bersamaan dengan Laga Liverpoll vs Wolves, duel Brighton vs Manchester City di Liga Inggris Pekan 38 akan disiarkan langsung dan live streaming MNC TV pada Minggu (12/5/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming MNC TV Brighton vs Manchester City di Liga Inggris, Penentuan Juara Liverpool

Pertandingan Brighton vs Man City akan disiarkan langsung dan live streaming MNC TV pada Minggu (12/5/2019) malam. laga ini menjadi penentuan Juara Liga Inggris dengan pesain terdekat, Liverpool

Live streaming Brighton vs Man City via live streaming MNC TV bisa disaksikan lewat laman metube.id, Vidio.com premier atau aplikasi MNC Now. Apakah Liverpool atau Man City yang jadi Juara Liga Inggris?

Baca: Live Streaming Bein Sports 3 - Head to Head & Prediksi Skor Liverpool vs Wolves di Liga Inggris

Baca: Jadwal Siaran Langsung MotoGP Prancis 2019 di Trans 7, Balasan Andrea Dovizioso Ke Marc Marquez

Baca: VIDEO Live Streaming Beinsports 3 Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia Mulai Jam 01.30 WIB

Laga Brighton vs Manchester City dijadwalkan dihelat di Stadion Falmer mulai pukul 21.00 WIB.

Manchester City bertengger di pucuk klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 95 poin, unggul 1 poin dari Liverpool yang mengoleksi 94 poin.

The Citizens akan melawan Brighton and Hove Albion sementara Liverpool akan melawan Wolverhampton Wanderers.

Kedua pertandingan akan dimainkan serentak pada hari Minggu (12/5/2019).

Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menyadari bahwa kemenangan timya atas Brighton and Hove Albion sudah cukup untuk menjadi juara, terlepas dari hasil Liverpool.

Pep Guardiola telah mengungkapkan dirinya tidak akan memperhatikan hasil The Reds nantinya saat timnya berjuang meraih gelar Liga Inggris.