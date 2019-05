LIVE beIN Sports 2! Link Live Streaming Manchester United vs Cardiff City di Liga Inggris Malam ini

Pertandingan Manchester United vs Cardiff City Liga Inggris malam ini dapat diakses di beIN Sports 2 dan live streaming beinsports.com dan laman vidio.com premier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Manchester United vs Cardiff City di Liga Inggris malam ini di pekan 38, Minggu (12/5/2019).

Laga Manchester United (Man United) vs Cardiff City tidak disiarkan langsung (live) di RCTI atau MNCTV, namun akan disiarkan langsung di beIN Sport 2. Link Live Streaming Man United vs Cardiff City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier juga via aplikasi Maxstream.

Dijadwalkan, laga Man United vs Cardiff City digelar di markas MU, stadion Old Trafford mulai pukul 20.00 WIB.

Cardiff City akan menjadi lawan terakhir Manchester United musim ini. Man United belum meraih satu kemenangan pun di empat laga terakhir di Premier League.

Tercatat hanya dua hasil seri dan dua kekalahan yang dicapai Setan Merah dalam empat laga tersebut.

Serupa dengan Huddersfield, Cardiff City pun sudah dipastikan degradasi, tepatnya pekan lalu saat Victor Camara dkk kalah 2-3 saat menjamu Crystal Palace.

Akan tetapi, Cardiff City sedikit lebih baik dari Huddersfield karena mengumpulkan 31 poin alias setengah lebih dari poin Huddersfield. Artinya, duel melawan Cardiff bukan menjadi laga mudah bagi Man. United.

Dilansir dari Bolasport.com, pertandingan nanti juga menjadi satu-satunya kesempatan terakhir bagi Marcus Rashford dkk untuk sedikit menyelamatkan musim ini.

The Red Devils masih memiliki kemungkinan untuk menyalip Arsenal mengingat saat ini jarak kedua tim hanya satu poin.