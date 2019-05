Live Beinsports 3! Link Live Streaming AS Roma vs Juventus di Liga Italia Mulai Pukul 01.30 Wib

Live Streaming AS Roma vs Juventus Liga Italia malam ini di Bein sports 3

Live Streaming AS Roma vs Juventus bisa disaksikan di Bein Sports 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming AS Roma vs Juventus via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (14/5/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming AS Roma vs Juventus akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming AS Roma vs Juventus di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga AS Roma vs Juventus berlangsung di Stadion Olympico, Roma markas AS Roma.

Partai akbar dini hari akan mempertemukan dua tim besar Liga Italia, AS Roma vs Juventus.

Sementara posisi Juventus tidak akan terpengaruh dengan hasil pertandingan nanti, raihan poin penuh masih menjadi target wajib bagi AS Roma.

Giallorossi saat ini masih tertahan di posisi keenam klasemen. Mereka terpaut sejauh tiga angka dari Atalanta yang menghuni peringkat keempat atau pos terakhir di zona Liga Champions.

Dilihat dari rekor pertemuan, AS Roma bisa bersikap jemawa. Sebab, tujuh lawatan terakhir Juventus ke kandang mereka cuma berbuah satu kemenangan.

Rinciannya, dari tujuh duel terkini AS Roma vs Juventus di panggung Serie A, 3 kemenangan diraih kubu tuan rumah, 3 laga berakhir seri, dan 1 sisanya dimenangi Juve (2013-2014).