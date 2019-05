Live Beinsports 3! Link Live Streaming Inter Milan vs Chievo di Liga Italia, Demi Liga Champions

Live Streaming Inter Milan vs Chievo Verona bisa disaksikan di Bein Sports 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs Chievo Verona via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Selasa (14/5/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Inter Milan vs Chievo Verona akan dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Inter Milan vs Chievo Verona di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Inter Milan vs Chievo Verona berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan markas Inter.

Inter sendiri kini tengah berada di posisi 4 dengan 63 poin, hanya terpaut 2 poin dari Atalanta dan 1 poin dari Milan.

Baca: Jadwal & Prediksi Susunan Pemain Lao Toyota FC vs PSM Makassar di Piala AFC 2019 Live Fox Sports

Baca: Jadwal MotoGP Prancis 2019 Live Trans7, Persaingan Valentino Rossi dan Marquez di Sirkuit Le Mans

Inter Milan wajib menang demi mengamankan posisinya di Liga Champions. Pasalnya AC Milan & AS Roma menguntit dan siap menyalip Inter Milan di zona Liga Champions.

Sementara Chievo Berada di posisi juru kunci dengan raihan poin 15, sudah dipastikan tidak bisa lagi keluar dari zona degradasi karena tersisa 3 laga lagi di musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Chievo Verona :



INTER MILAN (4-2-3-1)

Handanovic; Soares, Skriniar, Miranda, Asamoah; Valero, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Pelatih: Luciano Spalletti



CHIEVO VERONA (3-4-1-2)

Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski; Vignato; Stepinski, Meggiorini

Pelatih: Domenico Di Carlo

*Link Live Streaming Inter Milan vs Chievo Verona :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.