Melahirkan Anak Pertama, Shafa Tasya Kamila Bernama Anaknya Arrasya Wardhana Bachtiar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Shafa Tasya Kamila atau akrab disapa Tasya (26) melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Senin (13/5/2019).

Tasya memberikan kabar bahagia tersebut lewat akun Instagram-nya, @tasyakamila.

Istri Randi Bachtiar itu mengunggah foto bayinya yang diberi nama Arrasya Wardhana Bachtiar.

"Alhamdulillahirabbil’alamin. After a long struggle, 3 days in the hospital fighting for this bundle of joy, we have finally welcomed our precious baby boy: Arrasya Wardhana Bachtiar," tulis Tasya seperti dikutip Kompas.com.

Arrasya lahir pada pukul 15.15 WIB dengan berat badan 3,47 kilogram dan panjang 49 sentimeter.

"We are so ready to shower him with love," tulis Tasya.

Ada pun berbagai ucapan membanjiri kolom komentar postingan Tasya. Salah satunya dari penyanyi Vidi Aldiano lewat akun Instagram-nya, @vidialdiano.

"WAAA CONGRATULATIONS!! So happy for you guys!!!" tulis Vidi.

"Uuu yeayyyy!! Selamat Tasya," tulis penyanyi Leony Vitria Hartanti alias Leony Trio Kwek Kwek.

