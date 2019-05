Harga Ikan Segar Turun, Komoditi Ini Justru Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Memasuki pekan kedua bulan Ramadhan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Hulu Sungai Tengah justru mengalami penurunan.

Contohnya saja ikan segar jenis ikan mas, nila, patin, gabus atau haruan, hingga ikan papuyu mengalami penurunan harga.

Harga ini berdasarkan pantauan harga yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penurunannya beragam, mulai dari 13 persen hingga 40 persen. Harga ikan yang paling anjlok adalah gabus. Harga jual pada pekan lalu mencapai Rp 70 ribu per kilogram. Namun, sekarang hanya dijual Rp 50 ribu saja.

Sedangkan untuk ikan nila turun dari Rp 45 ribu pada pekan lalu menjadi Rp 40 ribu per kilogram atau setara 13 persen.

Sementara itu, untuk ikan mas dan ikan papuyu mengalami penurunan 17 persen. Dimana ikan mas pada pekan lalu dijual seharga Rp 35 ribu per kilogram sekarang menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Sedangkan, papuyu dari Rp 70 ribu per kilogram menjadi Rp 60 ribu per kilogram.

Harga ikan patin dari Rp 30 ribu per kilogram pada pekan lalu menjadi Rp 25 ribu saja saat ini.

Sebenarnya komoditi kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah banyak mengalami penurunan misalnya cabai rawit lokal dari Rp 60 ribu per kilogram menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Begitu pun cabai taji yang sebelumnya Rp 35 ribu menjadi Rp 30 ribu.

Bawang putih juga mengalami penurunan dsri Rp 60 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

Sedangkan komoditi yang mengalami kenaikan yakni sayur mayur seperti wortel kentang kubis, dan beras.

Beras mengalami kenaikan Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter sedangkan sayuran mengalami kenaikan Rp 2 ribu per kilogram.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ali Fahmi, membeberkan jika penurunan harga di pasar karena permintaan yang turun serta stok yang cukup.

"Harga-harga masih normal. Kecuali bawang putih yang masih mahal," katanya.

Untuk mengendalikan harga di pasaran, pihaknya akan terus memantau perkembangan harga pasar.

"Hanya sebagian yang fruktuatif. Sebagian lagi stagnan," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)