Jadwal Siaran Langsung Pekan 1 Liga 1 2019 : PSS vs Arema, Persib vs Persipura, Barito vs Persija

Liga 1 2019 pekan pertama akan yang mulai bergulir Rabu (15/5/2019) yang dibuka laga bigmatch Persib vs Persipura disiarkan langsung dan live streaming Indosiar



BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Indosiar Liga 1 2019 akan mulai bergulir Rabu (15/5/2019) dimana partai pembuka pekan pertama ada laga PSS Sleman vs Arema FC.

Grup Emtek yang menaungi Indosiar dan laman live streaming vidio.com dipastikan akan kembali memegang hak siar dan menyiarkan langsung Liga 1 2019.

Di hari pertama Liga 1 2019, hanya ada satu pertandingan yang digelar, dikutip Bpost Online dari laman Instagram resmi Liga 1 2019.

Laga PSS Sleman vs Arema FC akan disiarkan langsung Indosiar serta live streaming yang bisa diakses di video.com.

Karena bulan Ramadan, maka pertandingan digelar malam hari.

Di hari kedua, Kamis (16/5/2019), langsung digeber tiga pertandingan, PSIS vs Kalteng Putra (Streaming video.com), Bali United vs Persebaya (Live Indosiar) dan Borneo FC vs Bhayangkara FC (Streaming O Channel).

Sementara di hari ketiga Jumat (17/5/2019), ada satu laga Persela vs Madura United (Live Indosiar)..

Pada Sabtu (18/5/2019) ada dua laga Tira Kabo vs Perseru Badak (Streaming Video.com) dan Persib vs Persipura (Live Indosiar).

Sementara juara Liga 1 2018 Persija Jakarta baru bertanding Senin (20/5/2019) dengan bertandang ke markas Barito Putera.