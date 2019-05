Pak Hamdan di Amaris Hotel, Solusi Buka Puasa Di Hotel Berbintang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Marhaban Ya Ramadhan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1440 H

Dalam berpuasa dan beribadah Ramadhan kita sebaiknya khusuk dan penuh hikmat agar lebih banyak amal ibadah yang bisa dilakukan.

Agar tidak lagi berpikir harus repot menyediakan makanan untuk berbuka puasa setiap harinya, ada solusi dari Amaris Hotel Banjar.

Solusinya adalah Pak Hamdan! Ya, Pak Hamdan alias Paket Marhaban Yaa Ramadhan.

Pak Hamdan dari Amaris Hotel Banjar menyediakan paket buka puasa prasmanan yang buka setiap hari.

All you can eat Breakfasting Buffet (boleh makan sepuasnya) hanya dengan harga Rp65 ribu per pax.

Manager Amaris Hotel Banjar, Dani Yusyandani, mengatakan, menunya terdiri 65 jenis makanan yang dapat dinikmati selama waktu berbuka puasa.

"Dan yang paling fantastik, tidak perlu minimal order karena kami buka setiap hari," tukasnya.

Buruan pesan sekarang, reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi (0511) 4282818, Arie 081351640959 (WA), Rudi 087818010605 (WA), IG @amarishotelbanjar.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)