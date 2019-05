Tarif Tiket Kapal Bakal Alami Kenaikan Bertahap, PT DLU Ungkap Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengantisipasi lonjakan arus mudik penumpang, PT Dharma Lautan Utama (DLU) mempersiapkan dua kapal roro yang berkapasitas besar.

Dua kapal tersebut yakni Dharma Kartika IX yang berkapasitas 1.700 orang dan KM Kirana IX berkapasitas 1.300 orang. Sebagai cadangan, PT DLU turut menyediakan satu kapal KM Kumala yang berkapasitas 1100 penumpang.

Kepala Cabang PT DLU Banjarmasin, Anton Wahyuddin mengatakan, selain menyiapkan kapal penumpang, kendaraan pun juga ditingkatkan.

"Kapasitas untuk kendaraan pun jauh lebih banyak. Untuk Dharma Kartika IX bisa menampung kendaraan mencapai 200 unit, KM Kirana IX mencapai 150 unit, dan KM Kumala 90 unit," paparnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Hal tersebut dijelaskannya dalam kegiatan buka puasa PT Dharma Lautan Utama Banjarmasin bersama mitra usaha dan kerja, di Queen City Hotel, Selasa (14/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut, PT DLU juga memberikan santunan kepada puluhan anak-anak panti asuhan Anak Yatim Banjarmasin.

Pada Ramadan tahun ini, PT DLU memprediksi peningkatan arus mudik mencapai 15 persen di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Karena itu, manajemen DLU memiliki strategi agar penumpang tidak berjubel mendekati hari lebaran. Diungkapkan Anton, pihaknya bakal menaikkan tarif secara bertahap hingga hari H.

"Untuk Tahap 1 yakni H-30 hingga H-20 tiketnya kami jual sebesar Rp 280.000 per orang. Lalu Tahap 2 yakni H-19 sampai dengan H-11 sebesar Rp 368.000 per orang. Serta untuk Tahap 3 yaitu H-10 hingga Hari H dijual sebesar Rp 440.000 per orang," urai Anton.

Hal itu diakuinya sebagai upaya memeratakan arus pemudik. Tarif promo di awal bulan puasa diharapkan menjadi daya tarik penumpang pulang kampung lebih awal.