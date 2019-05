Verrell Bramasta Dilarikan ke Rumah Sakit, Bukan Natasha Wilona atau Aurel yang Temani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron Verrell Bramasta harus dilarikan ke rumah sakit pada Senin (14/5/2019). Tak terlihat sosok Natasha Wilona ataupun Aurel Hermansyah berada di samping Verrell.

Verrell Bramasta dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, saat tiba-tiba kondisi fisiknya drop.

Meski kondisi tubuhnya drop, namun Verrell Bramasta tetap menunjukkan ekspresi senyum. Ia pun memberi pesan kepada para pengikutnya agar menjaga kesehatan.

"Akhir nya tumbang juga.... Semoga siapapun yang banyak aktifitas diluar sana tetap sehat ya.. kesehatan itu mahal! Akibat stripping Sinetron / Youtube dan kurang istirahat.. jadi begini," tulis Verrell Bramasta.

Baca: Kompaknya Syahrini dan Luna Maya Saat Selfie Bareng dalam Foto Jadul, Bakal Sepanggung Lagi?

Baca: Kekesalan Raffi Ahmad Saat Lihat Bekas Ngompol Syahnaz di Kasur, Nagita Slavina Bereaksi Begini

Verrell Bramasta pun mengucapkan terima kasih kepada sosok wanita yang setia mendampinginya saat terbaring sakit.

Dan berusaha menghibur dirinya.

"Tapi gpp, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras.. semoga semua ini berbuah indah pada akhirnya! And thanks mom, I love you.

Jangan di slide sampe akhir ya! Ada orang sakit gila..," seloroh Verrell Bramasta.

Adapun sosok yang setia mendampingi Verrell Bramasta itu adalah sang ibunda, Venna Melinda.

Baca: Saat Verrell Bramasta Terbaring di RS, Ternyata Ini yang Dilakukan Natasha Wilona, Aurel Hermansyah?

Baca: Bukan dengan Sophia Latjuba, Pevita Pearce Atau Luna Maya, Ariel NOAH Malah Disuapi Cewek Cantik Ini

Baca: Hadiah Menarik Aa Gym untuk Ani Yudhoyono, Ini Balasan Istri SBY dan Ibunda AHY, suami Annisa Pohan

Baca: Video Viral Ustadz Abdul Somad Berikan Pertanyaan Menohok Pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Melalui akun Instagram pribadinya, Venna Melinda pun mengunggah sebuah video ketika ia mengelus kepala sang putra.