BANJARMASINPOST.CO.ID - Ekspresi Lucu Istri Baim Wong, Paula Verhoeven Saat Lupa Bawa Dompet Ketika Bayar Jam Tangan Mewah

Ada-ada saja kelakuan istri aktor Baim Wong, model Paula Verhoeven. Saat akan membayar sebuah jam tangan mewah yang ia beli di sebuah mal, Paula baru sadar bahwa ia tak membawa dompet.

"Enggak bawa dompet. Yah, ya ampun," kata Paula Verhoeven, istri Baim Wong dengan wajah khawatir sambil mengubek-ngubek isi tasnya. Pemandangan itu terlihat dalam video terbaru di kanal YouTube Baim Paula, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (14/5/2019).

Dari keterangan video, kejadian itu terjadi pada 26 April 2019 lalu ketika Paula Verhoeven sedang mencari hadiah ulang tahun untuk Baim Wong.

Namun, tak disangka ia lupa membawa dompet yang berisi kartu ATM serta token untuk transfer.

"Setengahnya ditransfer aja ya. Aku deg-degan, deg-degan enggak bisa bayar ha ha ha. Ujung-ujungnya transfer," ucap Paula.

"Kartu ATM enggak bawa, token enggak bawa. Yang dibawa ATM yang uangnya (saldonya) enggak cukup. Nih anak selalu begini setiap belanja," terdengar suara seorang sahabatnya berkomentar sambil merekam Paula Verhoeven.

Meski nyaris tak bisa membayar, jam tangan mewah yang ia pilih akhirnya terbeli juga. Paula lalu menunjukkan jam tangan silver tersebut ke kamera.

"Tadi aku buru-buru. Saking buru-burunya, aku sampai lupa bawa dompet, bawa kartu (ATM). Jadi ya sudah aku nanti harus balik lagi atau nanti transfer aja. He he he," ujar Paula.

Baim Wong dan Paula Verhoeven sedang memeriksakan kandungannya (Capture Youtube)

Perubahan sikap diperlihatkan Baim Wong setelah Paula Verhoeven dinyatakan hamil