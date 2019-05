Jadwal & Live Streaming Indosiar PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2019 Rabu (15/5), Cek di Vidio.com

Jadwal siaran langsung Liga 1 2019 antara PSS Sleman vs Arema FC via live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal & Live Streaming Indosiar PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2019 Rabu (15/5), Bali United vs Persebaya Live Vidio.com

Saksikan siaran langsung Shopee Liga 1 2019, tersaji big match di antaranya PSS Sleman vs Arema FC, Bali United vs Persebaya dan Persib Bandung vs Persipura Jayapura via live streaming Indosiar.

Pekan pertama Liga 1 2019 akan memainkan sembilan laga yang dimulai dari 15 - 20 Mei 2019. Satu di antaranya PSS Sleman vs Arema FC yang disiarkan via live streaming indosiar, Vidio.com dan O Channel

Baca: SEBENTAR LAGI Waktu Imsak! Jadwal Imsak & Buka Puasa 10 Ramadhan Rabu (15/5) di Jakarta & Surabaya

Baca: Bukan dengan Sophia Latjuba, Pevita Pearce Atau Luna Maya, Ariel NOAH Malah Disuapi Cewek Cantik Ini

Laga pembuka Liga 1 2019 akan memainkan partai PSS Sleman vs Arema FC.

Dilansir dari bolasport.com, PSS Sleman akan bertindak sebagai tuan rumah, laga dimainkan di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (15/5/2019) pukul 20.30 WIB, live di Indosiar.

Laga kedua pekan pertama Liga 1 2019, memainkan laga Bali United melawan Persebaya Surabaya.

Laga Persebaya Surabaya melawan Bali United akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (16/5/2019) pukul 20.30 WIB, live di Indosiar.

Selanjutnya digelar di hari yang sama, laga ketiga memainkan PSIS Semarang melawan Kalteng Putra, Kamis (16/5/2019) pukul 20.30 WIB di O Channel.

Borneo FC melawan Bhayangkara FC juga main pada Kamis (16/5/2019) pukul 20.30 WIB dan akan disiarkan di Vidio.com.