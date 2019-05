SESAAT LAGI! Live Streaming iNews TV & Metube.id Persija Jakarta vs Shan United di Piala AFC 2019

Pemain Persija Jakarta, Tony Sucipto pada saat jalani official training di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (25/4/2019).

Jadwal Siaran Langsung via live streaming Inews TV dan Fox Sports Persija Jakarta vs Shan United di Grup G Piala AFC 2019 dimulai Pukul 20.30 Wib via metube.id

BANJARMASINPOST.CO.ID - SESAAT LAGI! Live Streaming iNews TV & Metube.id Persija Jakarta vs Shan United dalam matchday keenam di Grup G Piala AFC 2019 (AFC Cup 2019) dapat diakses pada Rabu (15/5/2019) malam. Pun di laman Fox Sports

Siaran langsung dan Live streaming Inews Tv, Metube.ID dan Fox Sports dipanaskan laga Persija Jakarta vs Shan United di Piala AFC 2019.

Pertandingan Persija Jakarta vs Shan United juga akan disiarkan langsung (live) di Fox Sports mulai pukul 20.30 Wib.

Baca: Hasil Akhir Persija Jakarta vs Shan United di Piala AFC 2019 - Bruno Matos Hattrick, Skor Akhir 6-1

Baca: Cuplikan Gol Hasil Persija Jakarta vs Shan United di Piala AFC 2019 - Skor 2-0 di Babak Pertama

Baca: Hasil Persija Jakarta vs Shan United di Piala AFC 2019 - Skor 2-0 Untuk Sementara, Gol Bruno Matos

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Inews TV & Metube.id Persija vs Shan United Piala AFC 2019 di Fox Sports

Baca: SESAAT LAGI! Live Streaming Indosiar & Vidio.com PSS Sleman vs Arema FC di Liga 1 2019 Malam Ini

Persija Jakarta dipastikan tidak akan diperkuat dua pemain penting saat menghadapi Shan United di Piala AFC 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Kabar tersebut disampaikan secara langsung oleh pelatih Persija Jakarta, Ivan Kolev.

Meskipun demikian, Ivan Kolev tidak mau menyebutkan siapa dua pemain Persija Jakarta itu.

Kemungkinan besar pemain Persija Jakarta yang absen adalah Dany Saputra dan Silvio Escobar.

Persija vs Shan United (Instagram Persijajkt)

Dany Saputra dikabarkan masih mengalami cedera dan diragukan untuk bermain melawan wakil Myanmar itu.

Posisinya kemungkinan besar digantikan oleh Tony Sucipto.