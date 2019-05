Suara Mantan Anak Punk Ini Mirip Ustadz Jeffry Al Buchori (Uje), Ustadz Zacky Mirza Menangis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suara mantan anak punk ini mirip Ustadz Jeffry Al Buchori atau Ustadz Uje, Ustadz Zacky Mirza tak kuasa menahan tangis.

Satu di antara peserta ajang pencarian bakat sukses membuat Ustadz Zacky Mirza ingat akan sosok Almarhum Ustadz Jeffry Al Buchori atau Uje.

Tak hanya itu, Ustadz Zacky Mirza hingga tak kuasa menahan tangis usai mendengar suara kontestan yang mirip dengan Almarhum Uje.

Selain memiliki suara yang mirip dengan Almarhum Uje, kontestan itu bahkan memiliki kisah hidup sebagai mantan anak punk yang membuat Ustaz Zacky Mirza kembali terharu.

Baca: Sempat Dijodohkan Maia Estianty, Putra Sule, Rizky Febian Peluk Marion Jola Fotonya Bocor, Ternyata?

Baca: Malunya Anang Hermansyah Gara-gara Aurel, Ashanty Bereaksi, Tolak Dijodohkan dengan Verrell Bramasta

Baca: 5 Hikmah Luna Maya Seusai Ditinggal Nikah Syahrini dan Reino Barack, Ada Terkait Pria Lain

Kontestan dalam ajang pencarian bakat "Voice of Ramadan The Next Sabyan" tersebut bernama Nino.

Nino yang merupakan mantan anak punk memiliki suara yang mirip dengan Almarhum Ustaz Jefri Al Buchori alias Uje.

Penampilan Nino yang pada saat itu menyanyikan lagu Ya Rabbana milik penyanyi Opick sukses memukau para juri.

Seperti yang diketahui, juri yang menilai penampilan para kontestan dalam ajang tersebut yaitu, Ustaz Zacky Mirza, Melly Goeslaw, Sabyan, dan Sahrul Gunawan.

Penampilan Nino diunggah melalui kanal YouTube officialgtvid, Sabtu (11/5/2019).

Usai mendapat pujian dari Melly Goeslaw, Nino diminta untuk menceritakan awal mula menjadi anak punk.