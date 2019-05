Foto Pernikahan Ivan Gunawan yang Ada Krisdayanti Sempat Heboh, Teman Ayu Ting Ting Rilis Mau Kawin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat heboh dengan foto pernikahan Ivan Gunawan yang melibatkan Krisdayanti hingga Iis Dahlia, teman Ayu Ting Ting itu merilis lagunya 'Mau Kawin'.

Ya, single terbaru Ivan Gunawan yakni 'Mau Kawin' sudah dirilis dalam waktu dekat.

Kabar bakal dirilisnya single Ivan Gunawan itu dinyatakan via instagramnya, Kamis (16/5/2019).

"@ivan_gunawan ‘s new videoclip “MAU KAWIN “ will be release on 18th May 2019.

Mark your calendar and set the alarm!

Hits single “MAU KAWIN” soon airing on YouTube and digital platforms streaming.

———————— #ivangunawan #maukawin #hitssingle #singer #newsingle," ujarnya.

Menariknya, postingan serupa dilakukannya hingga empat kali di akun pribadinya.

Sebelumnya, Ivan Gunawan bikin heboh dengan foto pernikahannya yang beredar.

Indra Bekti dan Anwar Sanjaya mengunggah postingan yang menjadi perhatian netizen pada Jumat (26/4/2019). Kedua artis itu mengucapkan selamat menikah pada Ivan Gunawan, sahabat mereka.

Foto pernikahan Ivan Gunawan itu melibatkan Krisdayanti dan Iis Dahlia. Bagaimana dengan Ayu Ting Ting?

"kak @ivan_gunawan happy wedding ya, maaf gak bisa hadir di hari bahagia ini

samawa dan bahagia selalu," tulis Anwar dalam caption unggahan.