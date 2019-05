LINK Live Streaming Bali United vs Persebaya Surabaya Liga 1 2019 di Indosiar, Tim Bajol Ijo Pincang

Pertandingan Bali United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2019 Pekan 1 dapat diakses via live streaming Indosiar dan laman Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming Indosiar Bali United vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan Shopee Liga 1 2019 Pekan 1.

Laga Bali United vs Persebaya Surabaya akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar pada Kamis (16/5/2019) malam. Link Live streaming Bali United vs Persebaya Surabaya via Indosiar bisa disaksikan lewat laman Vidio.com.

Pertandingan Bali United vs Persebaya berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, mulai pukul 20.30 Wib.

Jelang laga Bali United vs Persebaya, Melawan Bali United, pelatih Persebaya Surabaya Djadjang Nurdjaman menilai tim lawan tangguh.

"Bali United jadi lawan tangguh bagi kami. Musim ini mereka banyak melakukan penyegaran pemain, termasuk mendatangkan pelatih baru Coach Teco dan pemain Paulo Sergio yang memiliki reputasi bagus musim lalu bersama Persija dan Bhayangkara FC," kata pelatih yang akrab di sapa Djanur itu.

Melansir dari laman resmi Liga 1, Persebaya Surabaya akan tampil pincang. Lima pemain andalannya akan absen, yakni Misbakus Solikin, Oktavianus Fernando, Nelson Alom,Otavio Dutra, dan Amido Balde.

"Sejumlah pemain kami absen. Apalagi banyak pemain juga yang sedang berpuasa. Namun itu bukan kendala, karena sebelum ke Bali kami juga sudah uji coba melawan Persela Lamongan. Tapi intinya kami siap hadapi Bali United," ujar Djanur.

Sementara itu, pelatih Bali United, Stefano Cugurra memiliki tekad membawa kemenangan di kandang sendiri.

"Kami akan memaksimalkan kesempatan bermain di kandang. Dan tentunya dengan poin yang sempurna," ujar pelatih yang akrab disapa Teco itu.