BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak jadwal tayang film dokumenter Game of Thrones setelah episode final GoT season 8, kisahkan suka duka pemain.

Seolah tak puas dengan penayangan 6 episode Game of Thrones season ke-8, film dokumenter serial yang kerap disingkat GoT tersebut akan menyusul ditayangkan.

Game of Thrones telah mampu menjadi serial yang begitu dinantikan oleh penggemar dan di musim ke-8 inilah yang disebut-sebut menjadi puncak cerita sejak tayang di 2010 silam.

Melansir laman Tribun Seleb (tayang 28 Maret silam) film dokumenter Game of Thrones: The Last Watch akan tayang setelah episode final season 8 mendatang.

Film dokumenter Game of Thrones: The Last Watch akan tayang di Asia bersamaan dengan waktu Amerika Serikat pada Senin 27 Mei 2019, satu minggu setelah episode final pada pukul 08.00 WIB. Film ini akan tayang eksklusif di HBO GO dan HBO.

Berdasarkan rilis yang didapatkan Tribunnews.com dari HBO Asia pada Kamis (29/3/2019), selama satu tahun pembuat film ternama asal Inggris Jeanie Finlay berada di lokasi pengambilan gambar Game of Thrones dan merekam seluruh proses penciptaan season paling menantang dan rumit dari serial ini.

Diketahui, dokumenter ini menggali lebih dalam tentang kelicikan dan pertempuran.

Mengungkap tangisan dan kemenangan yang menjadi tantangan dalam menghadirkan dunia fantasi Westeros secara nyata di lingkungan studio, lokasi pengambilan gambar dan lahan parkir mobil di Irlandia Utara.

Game of Thrones: Last Watch juga akan ditayangkan ulang pada hari yang sama pada pukul 21.00 WIB dan akan tersedia di HBO On Demand.

Film dokumenter ini dibuat dengan pendekatan yan belum pernah dilakukan sebelumnya.