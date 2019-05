BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Lili Reinhart komentari petisi penggemar soal pembuatan ulang serial Game of Thrones season 8.

Penayangan 5 episode Game of Thrones Season 8 rupanya tak membuat sebagian besar fans GoT senang.

Kekecewaan yang dirasakan penggemar pada episode-episode itu dituangkan penggemar melalui petisi yang menuntut pembuatan ulang musim kedelapan seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id dari laman Techspot.com (tayang Jum'at 17/05/2019).

Petisi tersebut pun telah ditandatangani lebih dari 766.000 orang sejak pertama kali dibuat.

Sementara pada ke keseluruhan musim, GoT masih mempertahankan peringkat keseluruhan 91 persen pada Rotten Tomatoes dan musim kedelapan hanya 71 persen.

Tiga episode terakhir — The Long Night, The Last of the Starks, dan The Bells — semuanya menerima skor terburuk dalam beberapa tahun penayangannya, yang mana The Bells dianugerahi peringkat 'Rotten' alias terendah sebesar 47 persen.

Pemirsa mengeluhkan episode terbaru yang menghancurkan pengembangan karakter selama bertahun-tahun, berisi plot yang terburu-buru, dan menampilkan beberapa tulisan yang buruk.

Penggemar bahkan ada yang menyalahgunakan algoritme Google untuk menautkan istilah pencarian 'penulis jahat' ke foto pembuat acara.

Pencetus petisi Change.org percaya bahwa masalah tersebut berasal dari fakta bahwa serial GoT telah melenceng dari buku-buku George R.R. Martin.

"David Benioff dan D.B. Weiss telah membuktikan diri mereka sebagai penulis yang tidak kompeten ketika mereka tidak memiliki bahan sumber (yaitu buku-buku) untuk digunakan kembali, ”bunyi petisi tersebut.