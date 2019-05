Ketika Ayu Ting Ting Berbuat Curang, Bohongi Publik dengan Comot Foto Selebgram Ukraina Seenaknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Gara-gara comot foto orang lain lalu diupload diakunnya, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi buah bibir.

Baru-baru ini, Ayu Ting Ting dengan seenaknya tanpa izin mencomot Foto Selebgram dari Ukrainaia, bahkan parahnya lagi artis yang pernah digosikan punya cinta segitiga dengan Raffi & Nagita ini sudah membuat kebohongan publik dengan mengakui foto orang lain sebagai fotonya.

Semua berawal dari Instagram Story seorang selebgram asal Ukraina dengan nama akun @panthere_instyle, yang menyindir Ayu telah menggunakan foto miliknya.

"When an account with 32mm followers uses your pic as her own. @ayutingting92," tulisnya sambil memajang postingan Instagram Ayu.

Selain itu, @panthere_instyle juga melayangkan protes di kolom komentar postingan Ayu tersebut dan memperingatkannya untuk tak menggunakan foto tersebut.

"Excuse me this is my picture. Please don't use it as your," tulisnya.

Postingan Ayu itu sebenarnya merupakan sebuah unggahan endorsement, di mana ia memajang foto bagian kaki dan tangan seorang perempun yang mengenakan sepatu serta tas mewah berwarna merah muda menyala.

Ayu dianggap mengklaim foto tersebut adalah dirinya karena ia menuliskan caption berbunyi: "#throwback when in Turkey... makasih sdh menyempurnakan penampilanku. Sukses terus yah".

Pelantun "Alamat Palsu" itu juga menyertakan nama dua toko online yang ia sebutkan sebagai pemilik produk sepatu dan tas dalam foto.

Namun, kini postingan tersebut telah hilang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Akun @panthere_instyle juga sudah mengkonfirmasi bahwa fotonya sudah dihapus.

"She finally removed my picture from her account. Thank you everyone for your support," tulisnya.



Postingan Instagram Story @Panthere_Instyle yang menuding Ayu Ting Ting telah menggunakan fotonya tanpa izin.(Instagram/Panthere_Instyle)

