Live Streaming Bein Sports 2 - Sassuolo vs AS Roma Liga Italia 2019 Malam Ini

Live Streaming Sasuolo vs AS Roma Liga Italia malam ini di Bein sports 3

Live Streaming Sassuolo vs AS Roma bisa disaksikan di Bein Sports 2 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Sassuolo vs AS Roma via beIN Sports 2 di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (19/5/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming bein sports 2 Sassuolo vs AS Roma akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Sassuolo vs AS Roma di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Sassuolo vs AS Roma berlangsung di Stadion Mapei, markas Sassuolo.

AS Roma berpeluang memasuki zona Liga Champions apabila berhasil mengatasi perlawanan Sassuolo.

Sedangkan Sassuolo tidak ada kepentingan apa-apa karena sudah berada di posisi 10 dan dipastikan mengunci tempat untuk kompetisi Liga Serie A Italia 2019/2020.

Bintang muda AS Roma Nicolo Zaniolo merayakan gol ke gawang FC Porto ((twitter.com/AS Roma))

Head to Head AS Roma vs Sassuolo (5 Pertemuan Terakhir) :

27-12-2018 Roma 3-1 Sassuolo (Serie A)

21-05-2018 Sassuolo 0-1 Roma (Serie A)

30-12-2017 Roma 1-1 Sassuolo (Serie A)