Bakal Jadi Produksi Film Terbesar dalam Sejarah Australia, Mortal Kombat Segera Rilis Tahun 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Warner Bros. baru aja mengumumkan tanggal rilis untuk film terbaru 'Mortal Kombat' yang bakal diproduseri James Wan dan disutradarai sama Simon McQuoid.

'Mortal Kombat' yang diadaptasi dari game berjudul sama bakalan rilis pada 5 Maret 2021 mendatang dan bakalan saingan dengan perilisan film 'Masters of the Universe' dari Sony Pictures yang bakal dibintangi Noah Centineo sebagai the Most Powerful Man in the Universe.

Pra produksi untuk film ini bakalan dimulai bulan ini, dan tahap produksi bakal dimulai di Adelaide, Australia, akhir tahun ini.

Pimpinan Australia Selatan Steven Marshall bahkan bilang kalau produksi film ini bakalan jadi yang terbesar dalam sejarah Australia.

Video game Mortal Kombat sendiri pertama kali dirilis pada 1992 oleh Midway Games dan berfokus pada cerita biksu Liu Kang yang bekerja untuk menyelamatkan bumi dari penyihir jahat.

Perkembangan game ini dimulai dari ide soal pembuatan video game yang dibintangi Jean-Claude Van Damme, tapi kemudian berkembang jadi game tarung horor-fantasi.

Mortal Kombat pernah diadaptasi jadi film live action di tahun 1995 berjudul sama dan berhasil menghasilkan $120 juta.

Dan sekuelnya, 'Mortal Kombat: Anihilation' berhasil menhasilkan $50 juta.

Warner Bros. membeli aset Midway Games di tahun 2009 karena kebangkrutan, dan mereka pun mulai mengembangkan potensi reboot sejak 2011.

Artikel sudah tayang di hai.grid.id berjudul Siap-siap, Film 'Mortal Kombat' Baru Bakal Rilis 2021 Mendatang!