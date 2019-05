BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan Pujian, Postingan Foto Ashanty di Akun Instagram Anang Hermansyah Malah Buat Curiga

Anang Hermansyah memang biasa memposting foto hasil jepretannya. Objek favoritnya adalah Ashanty dan keempat anaknya.

Namun kali ini ada yang berbeda saat Anang kembali memposting foto Ashanty.

Anang Hermansyah belum lama ini membuat sebuah unggahan tentang kekagumannya terhadap sang istri tercinta, Ashanty di akun Instagram pribadinya, @ananghijau.

Dalam unggahan Anang Hermansyah berupa foto istri tercintanya, Ashanty tersebut sekilas tampak tak ada yang salah.

Baca: Momen Langka Ayu Ting Ting dan Luna Maya Saling Rangkul Karena Pria India, Raffi Ahmad Jadi Saksi

Baca: Inikah Bukti Syahrini Hamil? Orang Terdekat Reino Barack Sebut Keponakan Baru

Baca: Bandingkan Gaya Maia Estianty dan Mulan Jameela, Istri Ahmad Dhani Posting Foto Anak

Baca: Kejutan Untuk Ani Yudhoyono Setelah Bebas dari Ruang Isolasi, Putra SBY Bawa Ini

Baca: Celetukan Luna Maya Sebut Suami di New York Jelang Sepanggung Syahrini, Isyarat Faisal Nasimuddin?

Pada foto tersebut, Anang Hermansyah mengunggah foto Ashanty yang tampil full makeup.

Wajah Ashanty tampak terlihat merona dengan makeup yang tampak cukup tebal tersebut.

Selain itu, pada foto unggahannya, Anang Hermansyah pun memberikan kepsyen dengan kata-kata yang mesra untuk Ashanty.

"Mylive @ashanty_ash ..... youare the sunshine of my life ...#fujigfx #110mmf2," tulis Anang Hermansyah, Jumat (17/5/2019).

Sementara itu, foto Ashanty yang diunggah oleh Anang Hermansyah di akun Instagram pribadinya ternyata menimbulkan banyak reaksi warganet.