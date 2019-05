Kondisi Wajah Istri Anang Hermansyah, Ashanty Disorot Karena Kayak Bengkak, Ibu Tiri Aurel Ternyata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi wajah istri Anang Hermansyah, Ashanty disorot karena terlihat seperti bangkak. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu ternyata?

Ya, musisi Anang Hermansyah belum lama ini membuat sebuah unggahan tentang kekagumannya terhadap sang istri tercinta, Ashanty di akun Instagram pribadinya, @ananghijau.

Dalam unggahan ayah Aurel Hermansyah, Anang Hermansyah berupa foto istri tercintanya, Ashanty tersebut sekilas tampak tak ada yang salah.

Pada foto tersebut, Anang Hermansyah mengunggah foto Ashanty yang tampil full makeup.

Baca: Bukti Mulan Jameela Kangen Duet Maia Estianty? Istri Ahmad Dhani Posting Potret Album Ratu

Baca: Jadwal Andre Taulany Ngisi Acara TV Lagi Diungkap Sosok Ini, Cek Kondisi Teman Sule Kini, Sepi Jop?

Wajah Ashanty tampak terlihat merona dengan makeup yang tampak cukup tebal tersebut.

Selain itu, pada foto unggahannya, Anang Hermansyah pun memberikan kepsyen dengan kata-kata yang mesra untuk Ashanty.

"Mylive @ashanty_ash ..... youare the sunshine of my life ...#fujigfx #110mmf2," tulis Anang Hermansyah, Jumat (17/5/2019).

Sementara itu, foto Ashanty yang diunggah oleh Anang Hermansyah di akun Instagram pribadinya ternyata menimbulkan banyak reaksi warganet.

Menurut warganet, wajah Ashanty pada foto yang diunggah Anang Hermansyah itu sekilas tampak mirip dengan keponakan Ashanty yakni Millendaru.

Balasan Anang Hermansyah saat wajah Ashanty dibilang mirip Millendaru. (instagram.com/ananghijau)

Takl hanya itu, yang cukup mengejutkan adalah reaksi warganet yang menyebut wajah Ashanty pada foto unggahan Anang Hermansyah tersebut tampak seperti bengkak, seperti luka dipukuli.