BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen langka Ayu Ting Ting dan Luna Maya saling rangkul karena pria India, Raffi Ahmad Jadi saksi

Ayu Ting Ting dan Luna Maya terlihat kompak saat rebutan pria India.

Kejadian ini terjadi di salah satu episode Pesbuker sahur Ramadhan.

Ayu Ting Ting dan Luna Maya dalam adegan dihadapkan dengan dua pria India.

Dalam adegan tersebut tiba-tiba Ayu Ting Ting menghampiri Luna Maya dan merangkul pundaknya.

Keduanya kompak memilih dua pria India yang ada di hadapannya. Seperti yang terlihat di akun instagram @diary.lunamaya.

diary.lunamaya, "Seneng liat part ini. Saat queen of the moon @lunamaya sm queen of sambalado @ayutingting92 deket lagi kaya dlu kemaren2 liat nya masih canggung disini udh mulai lepas lagi

Akhir nya cowo india yang bikin mereka kompak

Postingan ini pun mendapatkan reaksi dari fans Luna.

marisarisa29, "Kan enak liat'nya mbak bulan ama si sambalado udah akur seneng liat'nya klaw sama pagar makan tanaman si syahroni g usah akur2".

faisalfairuza, "Lucu candaan bener oki kalau gigi ngak cemburu".