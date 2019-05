Oleh: Prof DR Komaruddin Hidayat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah

BANJARMASINPOST.CO.ID - AGAMA dalam ungkapan Jawa, bagaikan ageman atau pakaian. Fungsi utama orang berpakaian itu untuk menutup aurat, untuk menjaga kesehatan dan agar pantas dan nyaman ketika bergaul dengan sesama.

Saya merasa beruntung terlahir dan tumbuh besar di kampung, berdekatan dengan dua masjid yang selalu ramai oleh jemaah dan anak-anak. Suasana kauman ini berpengaruh bagi lingkungan sosial dan penduduk yang tinggal di seputar masjid.

Orang merasa enteng datang ke masjid untuk ngobrol-ngobrol, terutama sore menjelang magrib. Atau siang untuk mandi sehabis dari kerja di sawah lalu sekalian salat zuhur.

Roh dan ajaran agama menyatu dengan aktivitas sosial masyarakat. Ekspresi keberagamaan yang paling mudah dilihat bagi anak-anak adalah aktivitas ritual seperti salat, mengaji dan puasa.

Tapi setelah dewasa, saya baru menyadari agama dan budaya itu berbeda namun saling mendukung bagaikan hubungan roh dan tubuh. Lewat budaya dan tradisi lokal, ajaran agama diekspresikan sehingga muncul apa yang disebut local genius atau local wisdom.

Dalam kehidupan di desa, jika orang tidak mencuri atau berbuat yang hina, itu didasari oleh penghayatan norma agama yang telah melembaga ke dalam tradisi sosial. Jadi, sanksi agama dan sosial telah menyatu.

Rasa malu masih sangat kental. Ajaran tentang rasa malu itu sering saya dengarkan waktu khotbah Jumat, bahwa malu sebagian dari iman. Peristiwa kehilangan akibat pencurian praktis tidak pernah saya jumpai di desa.

Dulu para umat yang diseru oleh para Rasul Tuhan itu hidupnya di padang pasir yang ganas atau mungkin di wilayah yang rimbun dan menyandarkan diri pada peternakan. Oleh para Rasul Tuhan mereka diajari tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Dikenalkan pada tauhid, tiada ilah kecuali Allah. There is no god but God.

Lukisan Ilahi