BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting Buka Suara Terkait Kebohongan Foto Endorse Saat di Turki, Teman Ivan Sebut Ujian.

Pedangdut Ayu Ting Ting sedang jadi sorotan terkait dengan postingan foto endorse di akun instagram pribadinya.

Foto yang dipostingnya ternyata milik akun lain yang akhirnya lontarkan protes pada teman Ivan Gunawan ini.

Lama bungkam soal kabar yang menyebutnya 'mencuri' foto seorang selebgram asal Ukraina di media sosial, Instagram, pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara.

Ayu Ting Ting diketahui menggunakan foto selebgram @panthere_instyle untuk keperluan endorsment.

Selebgram @panthere_instyle bahkan melayangkan protesnya langsung kepada Ayu Ting Ting.

Selebgram @panthere_instyle itu pun meminta Ayu Ting Ting untuk tidak membagikannya dan mengakui bahwa foto itu adalah miliknya.

"Excuse me this is my picture. Please don’t use it as yours (Permisi, ini adalah potret saya. Tolong jangan gunakan itu sebagai milikmu)," tulis akun @panthere_instyle.

Karena peristiwa tersebut Ayu Ting Ting habis dihujat netizen.

Pantauan TribunJakarta.com foto sepatu dan tas berwarna ungu tersebut kini sudah dihapus Ayu Ting Ting dari Instagramnya.