Kaget Dituding Comot Foto Selebgram Ukraina, Ayu Ting Ting Malah Sebut Pihak Ini yang Terlibat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menampik tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya mengambil foto selebgram Ukraina tanpa izin.

Awalnya, pelantun "Sambalado" itu mengaku tak tahu bila foto yang diposting atas permintaan endorsement online shop itu adalah foto milik orang lain. Hingga sang pemilik foto @panthere_instyle mengajukan protes pada Ayu.

Hal itu membuatnya terkejut. Pasalnya selama ini manajemenlah yang mengurus hal tersebut.

"Ya enggak ada respon gimana-gimana, saya kagetlah. Karena yang ngurus kan bukan saya, jadi ada tim manajemen. Bukan manajemen kerja ya, tapi manajemen endorse," ujar Ayu saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Ayu pun menampik bila pengambilan foto tanpa izin itu sengaja dilakukannya.

"Bukanlah. Kan Instagram saya dipegang sama tim. Tim manajemen endorse yang pegang," kata Ayu lagi.

Sebelumnya Ayu Ting Ting dituding mengambil foto seseorang tanpa izin beberapa waktu lalu. Foto yang hanya memperlihatkan sebuah tas dan sepatu berwarna pink itu diunggah Ayu dengan keterangan. "#throwback when in Turkey. Makasih sudah menyempurnakan penampilanku. Sukses terus yah," tulis Ayu kala itu.

Namun sang pemilik foto @panthere_instyle lalu melayangkan protes keras pada Ayu Ting Ting. "Excuse me this is my picture. Please don’t use it as yours (Permisi, ini adalah potret saya. Tolong jangan gunakan itu sebagai milikmu)," tulis akun @panthere_instyle.

Pemilik akun tersebut mengaku sudah melaporkan Ayu Ting Ting pada Instagram.

