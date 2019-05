Link Live Streaming Bein Sports 3 - Juventus vs Atalanta di Liga Italia, Cek Cara Nontonnya

Live Streaming Juventus vs Atalanta bisa disaksikan di Bein Sports 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Juventus vs Atalanta via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (20/5/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Juventus vs Atalanta akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Atalanta di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Juventus vs Atalanta berlangsung di Stadion Allianz, Turin.

Juventus vs Atalanta diprediksi bakal berjalan seru.

Pasalnya, jelang laga Juventus vs Atalanta, sang tamu wajib memetik tiga poin.

Kemenangan sangat penting bagi Atalanta jika ingin bertahan di posisi 4 besar klasemen sementara Liga Italia.

Jika saja Atalanta menang, maka mereka bakal finis di posisi 4 klasemen akhir Liga Italia dan berhak mendapatkan jatah ke Liga Champions musim depan.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.