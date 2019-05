Tayang Hari Ini, Game of Thrones Season 8 Episode 6, Nasib Daenerys di Tangan Arya Stark? 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tayang hari ini, Game of Thrones Season 8 Episode 6, di episode terakhirnya ini apakah nasib Daenerys di tangan Arya Stark?

Hari ini, Senin, 20 Mei 2019 merupakan episode terakhir penayangan serial Game of Thrones musim ke-8.

Episode terakhir Game of Thrones season 8 sudah bisa disaksikan pukul 08.00 WIB di saluran HBO Asia.

Bagi yang ingin menonton serial TV HBO, berikut cara live nonton Game Of Thrones Season 8 episode 6 dapat menontonnya via HBO GO seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Tribun Kaltim. (tayang Minggu 21 April 2019).

Untuk live streaming nonton Game Of Throne season 8 episode 2 ada, ada 2 cara yakni melalui website klik link di sini dan juga bisa melalui Aplikasi HBO GO di Google Playstore

Baca: Jadwal Tayang Film Dokumenter Game of Thrones Setelah Episode Final GoT Season 8

Berikut cara menyaksikan Game Of Throne Season 8 melalui Aplikasi HBO GO.

Ada beberapa cara 'Daftar Masuk' di Aplikasi HBO Go yakni menggunakan Id First Media, IndiHome, dan HBO|Guest.

Cara pertama yakni daftar masuk melalu id myIndihome

Berikut cara masuk HBO GO lewat id IndiHome.

- Download Aplikasi HBO GO di Google Playstore