Tiga Minggu Merajai Box Office, Posisi Avengers:Endgame Direbut John Wick yang Meraup Rp 425 miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah tiga minggu menjadi raja Box office, Avengers: Endgame harus menyerahkan tahta dan bergeser ke posisi bawah.

Bagian ketiga dari waralaba film John Wick yang dibintangi Keanu Reeves itu telah mengambil posisi teratas di box office Amerika Utara dan mengakhiri masa tiga minggu 'pemerintahan' Avengers: Endgame.

Diketahui, Endgame sebelumnya meraih 29,4 juta dolar AS atau Rp 425 miliar selama pekan debutnya di layar lebar pada akhir April lalu.

Pada Minggu (19/5/2019), John Wick: Chapter 3 - Parabellum tercatat telah meraup sekitar 57 juta dolar AS atau Rp 825 miliar pada pekan pertama penayangannya.

Tidak hanya jauh melebihi harapan, pencapaian John Wick 3 ini menjadi franchise-terbaik yang pendapatannya hampir dua kali lipat dari perolehan film keduanya untuk minggu pertama.

Angka itu bahkan sudah dua kali lipat dari pembukaan film pertamanya pada 2014 lalu.

Tidak hanya mencapai puncak box office, John Wick 3 juga mendapatkan banyak repons positif dari penikmat film.

Menurut survei penonton Comscore PostTrack, 70 persen mengatakan mereka pasti akan merekomendasikan film tersebut kepada teman-teman mereka dan 21 persen mengatakan mereka akan melihatnya lagi di bioskop.

"Ini adalah film terbaik yang ditinjau dari seri John Wick sejauh ini. Kami percaya dari mulut ke mulut akan terus mendorong bisnis yang kuat untuk film di seluruh dunia," kata Pimpinan Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, dalam sebuah pernyataan.

Sementara secara internasional, John Wick 3, memperoleh 35,2 juta dolar AS atau Rp 35,2 miliar dari 66 wilayah.

Berikut daftar lengkap box office Amerika Utara pekan ini:

1. John Wick: Bab 3 - Parabellum 57 juta dolar AS (Rp 825 miliar) 2. Avengers: Engame 29,4 juta dolar AS (Rp 425 miliar)

3. Pokemon Detective Pikachu 24,8 juta dolar AS (Rp 359 miliar)

4. A Dog's Journey 8 juta dolar AS (Rp 115 miliar)

5. The Hustle 6,1 juta dolar AS (Rp 88 miliar)

6. The Intruder 4 juta dolar AS (Rp 57,9 miliar)

7. Long Shot 3,4 juta dolar AS (Rp 49 miliar)

8. The Sun Is Also a Star 2,6 juta dolar AS (Rp 37,6 miliar)

9. Pom 2,1 juta dolar AS (Rp 30 miliar)

10. Uglydolls 1,6 juta dolar AS (Rp 23 miliar)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "John Wick 3 Akhiri Masa Kejayaan Avengers: Endgame di Box Office"