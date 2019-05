Usia Ayah Irish Bella Jadi Sorotan Setelah Pernikahan Ammar Zoni, Johan De Beule Bikin Kaget

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usia ayah Irish Bella menjadi sorotan setel;ah pernikahan dengan Ammar Zoni. Johan De Beule bikin warganet kaget.

Selain momen membahagiakan hari pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella pada tanggal 28 April lalu.

Siapa sangka, tepat satu hari setelahnya, ayah kandung Irish Bella yakni Johan De Beule juga merayakan hari jadinya.

Johan De Beule pun baru saja mengunggah video momen ia mendapatkan suprise di hari jadinya tersebut.

Baca: Pembelaan Reino Barack Saat Syahrini Disebut Tak Bisa Masak, Ingat Video Potong Wortel?

Baca: Kebohongan Hilda Vitria Tentang Kriss Hatta Berakhir di Pengadilan, Mantan Billy Beri Alasan

Hal itu dipantau Tribunsumsel.com dari akun instagram Johan De Beule, Selasa (21/5/2019).

Dalam video itu, sepertinya keluarga mereka tengah mengadakan acara dinner bersama.

Tiba-tiba Johan mendapat suprise dengan kue ulang tahun yang menyala diiringi lagu selamat ulang tahun.

"29 april surprise for my birthday," tulis Johan untuk unggahannya itu.

Baca: Sakit yang Diderita Luna Maya Hingga Pingsan di Kamar Mandi Pesbukers Buat Raffi Ahmad Geram

Baca: Luna Maya Pingsan di Kamar Mandi, Raffi Ahmad Panik, Eko Patrio Ungkap Soal Curhat Pilu Luna

Baca: Pesan Pilu Vanessa Angel yang Terjerat Kasus Prostitusi Artis di Balik Penjara pada Nicky Tirta

Baca: Ustadz Arifin Ilham Kembali Kritis Dikabarkan Alvin Faiz, Sempat Tuliskan Wasiat Tentang Kematian

Terkait hal ini, rupanya seorang warganet yang penasaran akan usia ayah kandung Irish Bella ini menulis komentar.

"How old are you,Sir?," tulis akun tersebut.