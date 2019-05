Kadis Kesehatan Kalsel Muslim Jadi Tamu Undangan ke Jenewa Swiss Bahas Kesehatan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, HM Muslim menjadi salah satu tamu undangan khusus untuk melaksanakan tugas di luar negeri.

Ia diberangkaykan ke Swiss menghadiri World Health Assembly (WHA) ke 72 , di Jenewa, pada tanggal 20-28 Mei 2019 berdasarkan undangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KS.02.03/V/1544/2019 perihal Permintaan Delegasi RI.

Dijelaskan Muslim , undangan dari Kemenkes RI itu dilatari dari penilaian komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini terbukti status empat rumah sakit di Kalsel, meraih akreditasi paripurna sebagai rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan baik.

Masih menurut kadinkes , Kalsel merupakan satu dari dua provinsi di Indonesia yang diundang untuk membahas isu kesehatan global yang menjadi kepentingan bersama.

Pertemuan WHA ke 72 tersebut akan dijadikannya pembelajaran bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan dari seluruh dunia.

"Bapak gubernur mengutus saya untuk menghadiri Sidang WHA ke 72 di Jennewa Swiss. Beliau berpesan agar dinkes menjadikan forum ini sebagai media belajar penting bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan dari seluruh dunia, karena yang hadir diacara tersebut dari seluruh dunia," jelasnya, dihubungi via wa, Rabu (22/5/2019).

Muslim mengatakan ada lima isu prioritas kesehatan Kalsel. Yakni stunting, kematian ibu dan bayi baru lahir, cakupan dan mutu imunisasi, penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, dan kencing manis, serta yang terakhir TBC.

Pada pertemuan tersebut sedikitnya 21 isu kesehatan global yang juga menjadi kepentingan Indonesia, antara Iain: Pandemic Influenza Preparedness Framework; Health, Environment, and climate change, Global shortage and access to medicines and vaccines, Promoting the health refugees and migrants, serta pembahasan progress in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. (banjarmasinpost.co.id/lis)