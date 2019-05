Yuk Berbuka Puasa di Fave Hotel, All You Can Eat Rp 75.000 per Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin menikmati buka puasa sepuasnya bersama teman dan keluarga, mari mampir di Fave Hotel Banjarmasin.

Fave Hotel yang beralamat di Jalan A Yani KM 2 Banjarmasin ini menyediakan menu berbuka Paket Ramadhan Hemat (Pak Rahmat).

"Pak Rahmat dibanderol seharga Rp75 ribu net per pax. Penyajiannya pun bersifat prasmanan dengan konsep All You Can Eat dan Jamblang Reborn atau nasi jamblang sebagai alternatif," jelas Restaurant Banquet Manager Fave Hotel, Hendrawan kepada Banjarmasinpost.co.id.

Reservasi dapat dilakukan dengan membayar down payment maksimal H-1. Tampak setiap harinya Rustic Bistro Fave Hotel dipenuhi tamu yang ingin berbuka, mulai dari individu, perusahaan, perbankan, dan pemerintahan.

Promo Pak Rahmat All You Can Eat dan Nasi Jamblang berlaku sejak 6 Mei hingga 2 Juni 2019. Setiap pembelian 10 orang gratis satu pax, berlaku kelipatan.

"Bagi yang membawa 20 orang berhak mengambil undian free menginap satu malam, akan diundi pada 31 Mei live IG Fave Hotel, tersedia tiga kamar masing-masing dua orang," jelasnya.

Selain itu terdapat promo kamar yakni, seharga Rp 571.440 tipe superior berlaku selama Ramadan. Promi ini termasuk sahur dan berbuka. Ada pula tipe superior lainnya Rp 458.000 hanya termasuk sahur saja. Serta ada tipe deluxe Rp 821.440 dan deluxe family Rp 871.440. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)