Listrik Padam, Bayar Makin Mahal, Begini Penjelasan PLN

BANJARMASINPOST.CO.ID, HULU SUNGAI SELATAN - Yth. Kepala rayon PLN Kandangan. Tolong diperhatikan kerja para karyawan bapak.

Kami di Lokbahan dua hari semalaman sudah bemasak dan lain-lain kada kawa akibat mati lampu. Bayar makin larang, apa nyamankah cari duit? Bila mati-mati lampu, Rp50 ribu seminggu bayar.

Padahal kami kami miskin mohon kadada lagi mati lampu,terima kasih. 081918225661

TANGGAPAN:

PELANGGAN yang kami hormati, terima kasih atas informasi pengaduan yang sudah disampaikan. Sebelumnya kami mohon aaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak/Ibu.

Selanjutnya kami sampaikan, sebagaimana laporan yang terekam di sistem PLN bahwa padam listrik yang terjadi di tempat Bapak/Ibu, yakni di Lokbahan, Kecamatan Padangbatu disebabkan oleh gangguan pada jaringan distribusi listrik.

Perlu kami informasikan, sebagai upaya untuk menurunkan gangguan distribusi listrik, PLN UIW Kalselteng sudah melakukan upaya penanganan berupa penguatan sistem pengamanan pada material kelistrikan jaringan distribusi, optimasi petugas pelyanan teknik dan tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), serta melakukan optimasi petugas Right of Way (ROW) terhadap indikasi benda asing yang dapat mengganggu suplai listrik kepada Pelanggan.

PT PLN (Persero) berkomitmen untuk bekerja keras menjaga keandalan listrik saat Ramadan, selama 24 jam Petugas kami siap siaga melakukan perbaikan apabila tejadi gangguan jaringan distribusi listrik.

Selanjutnya kami mengimbau apabila terjadi padam listrik di kediaman Bapak/Ibu mohon berkenan untuk mnghubungi Contact Center PLN melalui telepon di 123 atau melalui handphone di nomor 0511-123. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

YUSFIANSYAH

Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Kalselteng