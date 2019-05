Mau Rasakan Sensasi Bukber di Atas Daun? Datang ke Hotel Roditha Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak mau kalah dengan hotel lainnya, Hotel Roditha Banjarmasin juga menjual beberapa paket untuk berbuka puasa bersama (bukber) selama Ramadhan 1440 H.

Menurut Gretha Laras Tika, Sales Executive & Public Relation Hotel Roditha Banjarmasin, Jumat (24/5/2019), ada menjual nasi Liwet Roditha hanya Rp. 65.000 per orang, pre-order minimal H-1,dan minimal pemesanan empat orang.

"Bisa juga merasakan sensasi makan bersama di atas daun, sudah termasuk ta’jil, es buah dan teh es atau teh hangat," katanya.

Ditambahkan Gretha, ada juga buffet buka puasa hanya Rp. 75.000 nett per orang dan minimal pemesanan 10 Orang.

"Pesan 10, gratis satu berlaku kelipatan, sudah termasuk ta’jil, aneka kue, soup, hidangan utama dan penutup," ucapnya.

Ada juga paket Lalapan Hanya Rp.40.000 nett per porsi. Tersedia menu Ayam Goreng Lalapan, Nila Goreng Lalapan, Saluang Goreng Lalapan, dan Patin Goreng Lalapan. Sudah termasuk ta’jil dan teh es atau teh hangat.

Selain itu, jelas Gretha, ada lagi paket Angkringan hanya Rp. 35.000,-nett per porsi dan trrsedia enam pilihan menu.

"Dan kami juga menyediakan musholla untuk salat berjamaah," katanya.

Hotel Roditha Banjarmasin yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jl. Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin, selama Ramadhan juga menyediakan promo kamar yaitu memberikan discount sebanyak 50 persen untuk type Superior dan type Deluxe, type Superior di harga Rp. 367.500,-nett/RN, type Deluxe Rp. 437.500,- sudah termasuk sahur atau sarapan pagi untuk dua orang.

"Promo ini berlaku sampai tanggal 3 Juni 2019. Bagi tamu yang menginap kami sediakan free ta’jil di area lobby," katanya.

Bagi yang ingin reservasi kamar ataupun buka puasa bersama di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079 / 0897.033.3151. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home”. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)