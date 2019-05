Ayu Ting Ting Ungkap Rindu pada Pria Turki Ini, Ivan Gunawan Bereaksi Tak Terduga, Shaheer Sheikh?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting ungkap kerinduannya pada pria Turki ini yakni Ender Cabuker. Ivan Gunawan beri reaksi tak terduga. Bagaimana dengan Shaheer Sheikh?

Hubungan Ayu Ting Ting dengan pria Turki bernama Ender Cabuker sempat menjadi sorotan para penggemar.

Kabar hubungan Ayu Ting Ting dengan pria Turki ini muncul setelah Ayu Ting Ting liburan ke Turki bersama keluarganya.

Dalam salah satu foto yang diunggah Ayu Ting Ting ke Instagram ada satu yang mencuri perhatian.

Pelantun Sambalado ini tampak mengunggah foto dirinya bersama dengan Ender Cabuker.

Setelah ditelusuri ternyata Ender Cabuker merupakan produser musik asal Turki yang memang sudah memiliki kedekatan dengan Ayu Ting Ting.

Nah, baru-baru ini, Ayu Ting Ting kembali pamer foto kebersamaan dengan Ender Cabuker di instagramnya.

"When we were recording (emoji) miss u abi @endercabuker (emoji) #IndoXTurkey #cantwait," tulisnya.

Postingan ini mendapat sorotan dari netizen.

Menariknya, Ivan Gunawan pun memberi perhatian pada postingan ini.